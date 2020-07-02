Стокгольм, , 15:36 — REGNUM В Швеции некоторые регионы не могут справиться с контролем над распространением коронавирусной инфекции, поэтому ответственность возлагается на самих пациентов с положительными результатами тестирований на коронавирус, что прямо нарушает рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом 2 июля сообщила газета Fria Tider.

В настоящее время стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом направлена на проведение широкого тестирования граждан для последующего выявления инфекции. Однако некоторые регионы страны не могут справиться с отслеживанием распространения коронавируса. Поэтому вся ответственность была передана самим пациентам, которые должны связаться со своими друзьями, членами семи, коллегами по работе и другими лицами, которые в результате общения могли подвергнуться риску заражения.

Проблема заключается том, что шведская система здравоохранения не соответствует руководящим принципам ВОЗ. Кроме того, со стороны медицинских служб нет никакой системы контроля, способной выявить, действительно ли лица с положительными тестами на коронавирус отслеживают распространение инфекции и связываются со своим ближайшим окружением.