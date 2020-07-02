Нур-Султан, , 14:44 — REGNUM Передвигаться на личном транспорте между регионами Казахстана на время ужесточения карантина разрешили власти республики. Об этом 2 июля заявил заместитель председателя правительства Ералы Тугжанов на брифинге.

Вместе с тем в Казахстане сократят объем перевозок железнодорожным транспортом, а также закроют автобусное сообщение между городами и регионами. Воздушное сообщение сохранится на прежнем уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, с 5 июля в Казахстане на две недели введут дополнительные ограничительные меры в связи с осложнением ситуации по распространению коронавируса. В частности, в общественных местах запрещается собираться группами более трех человек.

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