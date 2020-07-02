Тула, , 14:40 — REGNUM Ограничения на осуществление льготного проезда для граждан возраста старше 65 лет сняты в Тульской области, сообщили 2 июля в управлении пресс-службы правительства региона.

Разблокировать социальные транспортные карты и перенести действие льготного проездного билета на июль 2020 года владельцам карт предлагается в Центрах обслуживания населения АО «ОЕИРЦ» по следующим адресам: ул. Л. Толстого, д. 114-а; ул. Октябрьская/М. Горького, д. 50/3; ул. Марата, д. 24-а; ул. Станиславского, д. 6. пом. лит. № А1.

В связи с большим наплывом граждан в центрах обслуживания увеличили количество операторов и продлили время работы с 08:00 до 18:00 2 и 3 июля, а также 4 и 5 июля с 09:00 до 16:00.

Как сообщало ИА REGNUM, ограничения на пользование транспортными картами в регионе ввели в рамках мер по борьбе с коронавирусом — в целях ограничения передвижения пенсионеров в общественном транспорте.