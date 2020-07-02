Москва, , 14:37 — REGNUM Борьба мировых разведок — явление нормальное, и нет ничего удивительного в том, что периодически спецслужбы арестовывают шпионов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по правовым вопросам, заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов.

«Недавно был задержан сотрудник полиции, а здесь задержан военный эксперт, который передал зарубежной немецкой компании данные о прохождении оперативными сотрудниками ФСБ курсов повышения квалификации, каких-то тренингов. Борьба как шла, так и идёт. У нас, видимо, идёт углубление раскола между Западом и Россией. Борьба разведок всего мира — явление совершенно очевидное и нормальное, вечное, и ничего в таких событиях экстраординарного нет. Ясно, что разведки будут всегда действовать в интересах своих государств, искать людей, которые будут продавать какие-то секреты и позволять разоблачать агентурную сеть той страны, в которой борется страна-интересант», — сказал Краснов.

По его словам, позиция приговорённого к семи годам колонии военного эксперта Владимира Неёлова, который «частично признал свою вину и сказал, что он не знал, что эти данные — секретны», является ложной, поскольку «человек является экспертом и понимает, что когда к нему обращается зарубежная консалтинговая компания, когда она просит данные, когда она просит данные лиц, особо охраняемых государством, то сложить, что дважды два равно четыре — несложно»: «Очевидно, что он понимал, что он совершает преступление, что оно квалифицируется статьёй 275 УК РФ, и удивляться стоит только тому, что срок достаточно небольшой».