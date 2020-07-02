Екатеринбург, , 14:36 — REGNUM Летние загородные лагеря Свердловской области приняли уже более 700 детей и подростков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Заезд на первую смену специально продлили до 8 июля 2020 года. Так сделано для того, чтобы школьников отправляли не единовременно, а в несколько потоков.

Несовершеннолетние жители региона проведут свои первые летние смены в Верхнесалдинского, Нижнетуринского, Берёзовского ГО и на территории ещё четырёх муниципалитетов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области летний отдых для детей и подростков пройдёт в несколько смен, последняя из них закончится в начале сентября 2020 года.

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