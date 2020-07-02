Ставрополь, , 14:37 — REGNUM Жара до 40 градусов ожидается местами на Ставрополье в дневные часы 3−5 июля. В крае объявлено экстренное предупреждение, сообщили ИА REGNUM 2 июля в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По данным Ставропольского гидрометцентра, в период времени с 14 до 16 часов 3, 4 и 5 июля местами в Ставропольском крае ожидается сильная жара +40 градусов», — сказано в сообщении.

В эти дни местами в северной части Ставрополья сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), ожидается также такая же пожароопасность и на юго-восточных территориях. Наибольшая вероятность возникновения пожаров отмечена в Арзгирском, Апанасенковском, Курском, Туркменском и Новоалександровском районах края.