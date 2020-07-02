Нур-Султан, , 14:34 — REGNUM По итогам первой половины 2020 года пневмонией в Казахстане заболели 95 546 человек, что на 55% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом 2 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, только в июне зарегистрировано 32 724 случая пневмонии. Это в 4,1 раза больше, чем в июне 2019 года. Министр отметила, что годом ранее диагностировано 7 964 случаев пневмонии.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля в Казахстане выявили 42 574 случая заражения коронавирусом, выздоровели 14 415 человек, скончались 188 пациентов.

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