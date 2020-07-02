Ижевск, , 14:33 — REGNUM В Удмуртии ночью и утром 3 июля ожидаются грозы и туман. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Видимость может составить до 500 м и менее.

Днем 3 июля на территории республики также прогнозируются грозы, а также усиление ветра.

По данным республиканского Гидрометцентр, в период с 30 июня по 3 июля местами в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля из-за сильного порывистого ветра в Камбарском районе республики сорвало крышу торгового павильона. В результате погиб прохожий.