Москва, , 14:33 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова считает «очень впечатляющим» результат голосования по поправкам к Конституции.

«Цифры даже больше, чем я прогнозировала. Значит, у людей такое реальное отношение к поправкам. Сторонники поправок победили, и это реальность», — рассказала политолог в беседе корреспондентом ИА REGNUM.

При этом, по словам политолога, процент проголосовавших против поправок тоже довольно внушительный, и это говорит о реальной борьбе между сторонниками и противниками внесения поправок в Конституцию.

«Мнения в обществе разделились, полного единодушия нет. Кто-то из журналистов спросил меня, не идет ли ситуация к советскому единодушию? Но говорить об этом бессмысленно. Четверть людей против поправок, и это абсолютно нормальная, здоровая ситуация. И я не понимаю. почему многие пытаются увидеть здесь натяжки до «советского результата». Даже близко ничего такого нет», — подчеркнула Анна Федорова.

Напомним, явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 67,97% или 74,2 млн. человек. За внесение поправок проголосовало 77,9% или 57,7 млн.человек.

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