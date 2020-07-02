Москва, 2 июля 2020, 14:33 — REGNUM Представитель Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анна Федорова считает «очень впечатляющим» результат голосования по поправкам к Конституции.
При этом, по словам политолога, процент проголосовавших против поправок тоже довольно внушительный, и это говорит о реальной борьбе между сторонниками и противниками внесения поправок в Конституцию.
Напомним, явка на голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ составила 67,97% или 74,2 млн. человек. За внесение поправок проголосовало 77,9% или 57,7 млн.человек.
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