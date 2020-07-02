Манила, , 14:35 — REGNUM Свыше 15 тысяч заключенных освободили с марта по июнь на Филиппинах из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 2 июля сообщает местное издание Philippine Star со ссылкой на министерство внутренних дел и местного самоуправления страны.

Уточняется, что из пенитенциарных учреждений Филиппин из-за коронавируса было освобождено 15 322 заключенных, большая часть которых, это «пожилые люди и лица, совершившие легкие правонарушения или правонарушения, допускающие освобождение под залог».

Также сообщается, что места лишения свободы в стране переполнены и поэтому в них практически нельзя соблюдать безопасную дистанцию и правила гигиены. Кроме этого, по состоянию на 2 июля в такого рода учреждениях было выявлено 783 случая заражения коронавирусом среди заключенных и ещё 135 — среди персонала.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день на Филиппинах было выявлено 38 805 случаев заражения SARS-CoV-2.