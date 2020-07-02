Уфа, , 14:32 — REGNUM Решение об отказе в возбуждении уголовного дела по результатам проверки в РКБ им. Куватова отменила прокуратура в Башкирии. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы прокуратуры региона, в ходе проверки сотрудники ведомства установили, что в этом медучреждении не принимались меры по обеспечению медицинских работников средствами индивидуальной защиты, а также не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

По мнению представителей прокуратуры, руководство больницы не обеспечивало срочное тестирование при выявлении больных с внебольничной пневмонией и симптомами, которые не исключали коронавирус. Кроме этого, руководством не были выполнены санитарно-эпидемиологические мероприятия для предотвращения распространения инфекции.

Помимо этого, не была отлажена система экстренного извещения в ГБУЗ РБ «Республиканский центр дезинфекции» о случаях инфекционных заболеваний. Проверкой были выявлены факты несоответствия данных о случаях внебольничной пневмонией.

Кроме этого, по версии сотрудников прокуратуры, руководство медучреждения не осуществляло контроль за надлежащим применением сотрудников выданных средств индивидуальной защиты, в том числе при входе в отделения, где лежали инфицированные коронавирусом пациенты.

В результате прокуратура внесла в адрес министра здравоохранения Башкирии представление.

Отмечается, что 24 должностные лица были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе сотрудники министерства здравоохранения региона и работники медицинского учреждения. Главный врач была уволена по собственному желанию до завершения служебной проверки.

Сообщается, что следственный орган по результатам доследственной проверки принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Этот отказ был отменен прокуратурой Башкирии. Материалы направлены на дополнительную проверку.

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