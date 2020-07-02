Джакарта, , 14:26 — REGNUM Главу индонезийского округа Северный Лампунг Агунга Илму Мангкунегара приговорили к 7 годам лишения свободы за получение взятки, сообщает Detik.

Следствием доказано, что глава округа получил 1,3 млрд рупий ($91 тысячу) от двух бизнесменов. Деньги были отданы взамен на согласие главы на строительство нескольких объектов.

Кроме того, в период с 2015 по 2019 годы Агунг Илму Мангкунегара принял вознаграждение в размере 100 млрд рупий ($7 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июля 2020 года на территории Индонезии выявлено 59 394 случая заражения SARS-CoV-2.

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