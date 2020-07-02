Бухарест, , 14:26 — REGNUM Общее число выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось на 450 и стало составлять 27 746. Об этом 2 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 27 746 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что за это же время в стране от COVID-19 умерли 20 пациентов и потому их общее число стало 1 687.

Кроме этого, уточняется, что в настоящее время свыше 20,4 тысячи человек в стране вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 50,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.