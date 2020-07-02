Москва, , 14:18 — REGNUM Заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев считает, что большой плюс нового формата проведения вступительной кампании — дополнительное удобство для абитуриентов. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, он заявил сегодня, 2 июля.

Если сейчас дистанционная подача документов вынужденная, то со временем, уверен заместитель министра, «мы все оценим электронные способы подачи документов».

На положительные стороны вступительной кампании — 2020 указал и президент Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова Юрий Зинченко: «Конечно, плюсы есть, меньше бюрократии, быстрее сдаем документы. Можно не выходя из дома поступить практически в любой вуз. Также несколько больше времени у абитуриентов для подготовки к творческому конкурсу и дополнительным вступительным испытаниям».

Одним из минусов вступительной кампании — 2020 директор Центра профессиональной навигации и приема НИТУ «МИСиС» Мария Баранова назвала отсутствие живого общения преподавателей и абитуриентов. Решить эту проблему в НИТУ «МИСиС» взялись проведением онлайн-консультаций.