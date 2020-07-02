Великий Новгород, , 14:20 — REGNUM В Новгородской области второй день подряд наблюдается рост суточного количества выздоровевших по отношению к выявленным заболевшим — 96 против 47 человек. Об этом 2 июля сообщили в региональном оперативном штабе.

По официальным данным, в Новгородской области с начала пандемии коронавирус был выявлен у 2 978 человек. С того момента смогли выздороветь 1 417 заболевших, 28 человек скончались.

Наибольшее количество заболевших в области выявлено в Великом Новгороде — 1 482, также неблагополучная обстановка по заболеваемости наблюдается в Новгородском районе (298), Чудовском (253), Маловишерском (246), Шимском (74).

Менее напряжённая, но не менее сложная обстановка наблюдается и в Старорусском, Боровичском, Валдайском, Окуловском, Любытинском, Хвойнинском и Крестецком районах. В остальных десяти районах обстановка по заболеваемости значительно лучше и лишь в Волотовском районе были обнаружены новые заболевшие.

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