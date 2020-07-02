Москва, , 14:16 — REGNUM Стихийные автопробеги прошли в городах России сразу после завершения всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию, несколько десятков молодых людей стали участниками автопробега в Москве, Владимире и Тюмени.

В Москве молодежь с российскими флагами собралась на парковке МГУ, звучали патриотические песни, многие подпевали. В Тюмени автопробег начался от торгового центра «Вояж», а завершился на парковке строительного института. Во Владимире автопробег организовали по главным улицам города.

«Мы все сегодня собрались спонтанно, перебросились парой фраз в чате и выехали, взяли флаги, во время автопробега к нам присоединялись другие автомобили. Все сегодня понимают, что в нашей стране происходят важные события, мы переходим на новый этап развития нашего государства, новые стандарты нашей жизни. Мы этому рады!», — рассказали молодые люди.