Москва, 2 июля 2020, 14:16 — REGNUM Стихийные автопробеги прошли в городах России сразу после завершения всероссийского голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию, несколько десятков молодых людей стали участниками автопробега в Москве, Владимире и Тюмени.
В Москве молодежь с российскими флагами собралась на парковке МГУ, звучали патриотические песни, многие подпевали. В Тюмени автопробег начался от торгового центра «Вояж», а завершился на парковке строительного института. Во Владимире автопробег организовали по главным улицам города.