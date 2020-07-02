Дамаск, , 14:13 — REGNUM Российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за истекшие сутки отметили три нарушения перемирия в данной стране. Об этом 2 июля сообщается в информационном бюллетене, который размещен на сайте Минобороны России.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 факта открытия огня», — говорится в бюллетене и уточняется, что один факт из данного числа зафиксирован в провинции Идлиб и еще два — в провинции Латакия.

Также указывается, что представители Турции за этот же период зафиксировали одно нарушение перемирия на сирийской территории, которое было отмечено в провинции Алеппо.

Кроме этого, сообщается, что российский центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев за последние сутки не проводил в Сирии акций гуманитарного характера.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около 30 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки.