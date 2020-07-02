Москва, , 14:09 — REGNUM Клуб «Эльбрус» — сообщество победителей конкурса «Лидеры России» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — в пилотном режиме запустил онлайн-квест «Следуй за Лидером» для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!», участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области.

В рамках квеста победители и финалисты конкурса «Лидеры России» проведут для школьников и студентов мастер-классы, где учащиеся должны будут разгадать 11 главных «Компетенций лидера», прокачивая свои навыки через вебинары. Среди спикеров: заместитель министра РФ, руководители высшего звена крупных компаний, общественные деятели, преподаватели ведущих вузов страны. По результатам пилота будут подведены итоги, в дальнейшем квест будет масштабирован уже на всех школьников и студентов.

В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба «Эльбрус» в Instagram участник команды КВН «Камызяки», телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста.

«Была на вводной лекции от Дениса Дорохова, который рассказал нам о лидерах и как они пришли к тому, что имеют сейчас. Денис очень открытый человек, было ощущение, что я беседую с ним один на один за чашкой чая. Он просто рассказывал о себе, к чему стремился, какие были успехи и падения. Денис дал несколько советов, которых нужно придерживаться, чтобы точно добиться желаемого и стать лидером. Самое главное — понять, какую ты преследуешь цель и стремиться к ней, тогда ее достижение — лишь вопрос времени. Я восхищена спикером от «Лидеров России», обязательно буду следовать его советам и с нетерпением жду следующую лекцию», — поделилась впечатлениями студентка РНИМУ им. Пирогова Мария Макагонова.

Квест «Следуй за Лидером» построен на трех проектах Клуба «Эльбрус»: «Финансовая грамотность», «Уроки лидерства» и «Боевая слава», благодаря которым у участников будет возможность отработать навыки и качества по лидерству, в сфере финансов и развить аналитические способности на примере воссоздания истории своей семьи по фронтовым письмам.

«Лето, солнце, каникулы. Можно, казалось бы, отдыхать, но Школа тьюторства, в которую я записалась, подготовила для нас очередной сюрприз — мы отдыхаем по-своему. Тьютор — это не столько человек, который с радостью поможет первокурснику сориентироваться в стенах нашего вуза, сколько человек, готовый разрешить абсолютно любую проблему в любой сфере жизни первокурсников. Для этого команда клуба Лидеров России «Эльбрус» разработала замечательный квест «Следуй за лидером», итогом которого будет являться не сундук с золотыми монетами, а знания и умения, так называемые надпрофессиональные навыки. Я успела посетить две замечательные лекции: «Финансовая грамотность» и «Уроки лидерства», которые провели Марат Басиев и Евгения Дмитриева. Хочется поблагодарить организаторов, так как понравилось абсолютно все: и формат, и обстановка, и та информация, которую до нас старались донести простым способом. Многие из нас уже сейчас имеют свой личный доход, знания по правильному обращению с которым позволят развиваться и не стоять на месте! Такой вывод я сделала для себя, прослушав лекцию «Финансовая грамотность». Как правильно проявить себя в той или иной ситуации, повести людей за собой, правильно поставить цель, кто же такой лидер — важные вопросы, на которые мы получили четкие, ясные и понятные ответы на лекции «Уроки лидерства», — рассказала студентка РНИМУ им. Пирогова Алена Илюшкина.

Квест будут проходить ребята из крупнейшего студенческого объединения — Тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В преддверии начала нового учебного года им предстоит пройти ежегодное обучение и сдачу аккредитации, чтобы доказать своё право называться тьютором академической группы. Во время обучения студенты развивают в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать с группами первокурсников.

Первый онлайн мастер-класс для тьюторов РНИМУ имени Н.И. Пироговапо «Финансовой грамотности» провел финалист конкурса «Лидеры России», доцент кафедры государственного права Северо-Осетинского государственного университета, кандидат юридических наук Марат Басиев. Он рассказал ученикам о том, как эффективно сберегать и накапливать свой бюджет, разобрал основные финансовые инструменты, а также наглядно показал связь доходности и рисков.

«Уроки финансовой грамотности имеют четкую практическую направленность. Школьники должны с юного возраста задумываться о выборе жизненных перспектив, учиться навыкам критического мышления, тайм-менеджмента и финансовой дисциплины. Смысл урока — в уяснении того, что наш успех в жизни зависит напрямую от нашего ответственного отношения к каждодневным вещам, необходимости целеполагания уже в столь юном возрасте. Идея клуба, безусловно, полезна. Институт наставничества крайне актуален. По своему профессиональному опыту знаю, что школьники наиболее восприимчивы к положительному опыту взрослых, им нужны наглядные примеры достижения успеха и конкретные советы на пути к этому. Именно поэтому подобные проекты — это диалог поколений, канал помощи школьникам и студентам в формировании мировоззрения и выбора перспектив своей жизненной траектории», — поделился Марат.

Следующий мастер-класс «Уроки лидерства» для будущих тьюторов РНИМУ имени Н.И. Пирогова открыла победитель конкурса «Лидеры России», руководитель проектного офиса клуба Лидеров России «Эльбрус», директор по развитию ООО «Инфосистемс», член Общественной палаты РФ Евгения Дмитриева. Она поделилась мотивами и смыслами настоящего лидера, трендами современного мира профессий и навыками XXI века.

«В уроках лидерства мы делаем акцент на практические инструменты, разбираем, как конкретно поставить себе цель, смотрим механику анализа собственных мотивов и навыков, составляем карты развития, рассматриваем данные рынка труда и вместе обсуждаем, как повысить вероятность получения работы. Все техники мы пропускаем через примеры из своей жизни, что даёт понимание материала в формате 360. В уроке очень много интерактивных упражнений, ответы ребят мы разбираем прямо в ходе вебинара. Получается очень хороший отклик, хотя посмотреть в глаза ребятам все же хочется. Квест подразумевает взаимодействие с участниками в течение месяца. Это позволяет дать не отрывочную информацию по конкретной теме, а комплексно посмотреть на разные аспекты лидерства и управления, проникнуться новыми идеями и познакомиться друг с другом. Уверена, что многие ребята станут активными участниками проектов платформы «Россия — страна возможностей». Ещё хочется верить, что между спикерами и ребятами возникнет общение и за пределами мероприятий квеста, — отметила Евгения. — Ребятасовершенно фантастические. Все так активно вовлекались в упражнения, абсолютно искренне делились своими мыслями и эмоциями, готовы были получать обратную связь. Я и сама ещё раз проделала вместе с группой все упражнения и зарядилась на новые свершения. Многие уже «постучались» ко мне в соцсети, буду рада и дальше общаться и помогать по мере сил».

Валерия Корытникова, студентка РНИМУ им. Пирогова была на трех лекциях квеста «Следуй за лидером»: «Денис Дорохов во вводной лекции акцентировал внимание на важности цели для лидера, я его поддерживаю. Кроме того, у нас была лекция по финансовой грамотности с Маратом Басиевым. Пока мы учимся в университете, вопросами вкладов, прибыли, расходов в большей степени занимаются родители, но после лекции я начала задумываться над тем, как в дальнейшем мне распоряжаться своими финансами. А Евгения Дмитреева провела очень душевную лекцию, знания которой пригодятся мне и в коллективе, и с друзьями, и в работе с будущими первокурсниками. Цель поставлена, идём к ней».

На протяжении всего квеста в Instagram Клуба Лидеров России «Эльбрус» @clubelbrus участников будут ждать различные задания с подсказками для разгадки компетенций. 23 июля Денис Дорохов объявит имена победителей в прямом эфире в Instagram.