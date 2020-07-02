Москва, , 14:05 — REGNUM Здача Ростуризма — развивать внутренний туризм, но ограничивать выездной туризм никто не будет. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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«Главное — создать в России такие туристические продукты, чтобы отдых в стране стал лучшим выбором для граждан», — подчеркнула Догузова.

Она уточнила, что развитие внутреннего туризма никак не повлияет на выезд российских туристов на отдых за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Федеральном агентстве по туризму считают возможным продлить курортный сезон в России до конца октября.

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