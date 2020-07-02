Саратов, , 14:43 — REGNUM С начала пандемии в Саратовской области новой коронавирусной инфекцией заразились 860 медработников. Второго июля в ходе брифинга об этом сообщил первый заместитель министра здравоохранения Станислав Шувалов.

На сегодняшний день большая часть медиков выздоровела. Страховые выплаты получили 87 человек на общую сумму более 6 млн рублей.

Под наблюдением врачей остаются 8534 человека, добавил Шувалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 2 июля числятся носителями коронавируса 6546 человек.

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