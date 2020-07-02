Самара, , 14:06 — REGNUM Эффект препарата «Пентоксифиллин» для предотвращения опасных осложнений COVID-19 смогли увеличить в Самарском национальном исследовательском университете им. Сергея Королева. Об этом сообщает пресс-служба Тольяттинской городской клинической больницы, ссылаясь на пресс-службу университета.

По сообщению пресс-службы ведомства, ученые университета выяснили, что воздействие импульсного магнитного поля увеличивает эффект данного препарата. Так, после воздействия на препарат импульсным магнитным полем интенсивностью как при магнито-резонансной томографии (1−3 тесла) было установлено, что активность препарата в крови здоровых людей увеличивается в два раза.

По мнению авторов исследования, помимо этого в два раза уменьшается и вязкость крови. Это может значительно затормозить процесс образования тромбов. А закупорка тромбами легочной артерии является очень опасным осложнением COVID-19. Кроме этого, пентоксифиллин увеличивает концентрацию кислорода в тканях.

Отмечается, что эффект воздействия от импульсного магнитного поля длится от трех часов до одних суток в зависимости от интенсивности облучения.

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