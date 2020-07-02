Краснодар, , 13:58 — REGNUM 61-летняя жительница Краснодара с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончалась в больнице, сообщили 2 июля в региональном оперативном штабе.

У женщины поднялась температура до 39 градусов, начался кашель. Однако первые дни она лечилась самостоятельно. К медикам она обратилась 19 июня, её госпитализировали в городскую клиническую больницу №3 Краснодара. Анализ на коронавирус дал положительный результат. Позже состояние пациентки ухудшилось, её перевели в Специализированную клиническую инфекционную больницу и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Спасти женщину не удалось.

Всего в Краснодарском крае за период пандемии жертвами COVID-19 стали 79 человек.