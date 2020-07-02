Бишкек, , 13:58 — REGNUM За четыре месяца в Киргизии насчитали 1 971 пациента с внебольничной (не связанной с коронавирусом) пневмонией. Об этом сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Из них 97 человек умерли в результате болезни.

По-прежнему на госпитализации остаются 1 247 пациентов с внебольничной пневмонией. Из них в тяжелом состоянии находятся 337 человек, в том числе в реанимации — 112.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки в Киргизии выявили 526 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 6 261 жителя республики.

От пневмонии и других осложнений, вызванных COVID-19, в стране умерло уже 66 человек. В том числе четверо за последние сутки.