Вашингтон, , 14:03 — REGNUM За прошедшие сутки на территории США было выявлено свыше 50,6 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире.

По данным университета, за последние 24 часа в стране было выявлено 50 655 новых заразившихся коронавирусом, в результате чего их общее число достигло 2686 587.

Также сообщается, что за это же время в США 645 пациентов скончались от COVID-19 и теперь суммарное количество летальных исходов превысило 128 тысяч.

Кроме этого, указывается, что в настоящий момент около 730 тысяч пациентов вылечились от COVID-19.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество тестов на коронавирус, производимых в Грузии в сутки, было увеличено до 3 тыс.