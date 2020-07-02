Бишкек, , 13:55 — REGNUM В Киргизии все медики, задействованные на работе с коронавирусными больными, получат компенсационные выплаты до 10 июля. Об этом сегодня, 2 июля, на пресс-конференции заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

По словам высокопоставленного чиновника, компенсации за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией пациентами, выплачивают медицинским работникам с марта текущего года.

Также глава правительства Киргизии отметил, что власти республики планируют увеличить размер доплат врачам и медицинскому персоналу.

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