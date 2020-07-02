Черкесск, , 13:55 — REGNUM В Карачаево-Черкесии вынесен приговор бывшему следователю МВД. Сотрудника полиции обвинили в покушении на мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения, сообщили 2 июля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Экс-следователь потребовал взятку у местного жителя в размере 300 тыс. рублей за прекращение уголовного преследования в отношении него. При получении денежных средств полицейский-взяточник был задержан сотрудниками ФСБ.

Суд вынес решение о назначении обвиняемому условного наказания в виде двух лет лишения свободы. Помимо этого, бывший полицейский выплатит штраф.

Привлечены к дисциплинарной ответственности и два должностных лица министерства внутренних дел.