Стокгольм, , 09:24 — REGNUM В течение нескольких месяцев из-за начала пандемии коронавирусной инфекции международное авиасообщении Швеции с другими странами полностью прекратилось. 1 июня вступили в силу рекомендации министерства иностранных дел Швеции, касающиеся поездок в страны, эпидемиологическая ситуация в которых улучшилась. Одной из таких стран является Греция, полеты в которую для шведов по-прежнему являются проблематичными. Об этом 2 июля сообщило новостное агентство.

По данным журналистов, чартерный рейс авиаперевозчика Tui на Родос был ранее отложен на неопределенный срок. Пассажиры смогли улететь только после проведения переговоров с принимающей страной, в результате которых им было предоставлено разрешение на посадку. Два рейса «Скандинавских авиалиний», направляющихся в Салоники были отменены.

Пресс-секретарь Tui Адам Дьёрки сообщил журналистам, что авиакомпания находится в состоянии переговоров с Управлением гражданской авиации Греции и делает все возможное, чтобы осуществить запланированные рейсы.

«Дело в том, что для того, чтобы мы приземлились, Управление гражданской авиации Греции должно подписать ряд документов. Поскольку полет был начат очень поздно, а ситуация сейчас сложная, к тому моменту не все документы были оформлены, и поэтому мы решили отложить данных рейс», — прокомментировал задержку авиаперелета на Родос Дьёрки.