Тбилиси, , 13:52 — REGNUM Количество тестов, производимых в Грузии в сутки, было увеличено до 3 тыс. Об этом 2 июля сообщил на брифинге руководитель Центра контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Тестировать стали больше, в июне было 1800 за день. Позавчера было 3000, вчера — до 2800», — сказал врач.

Он отметил, что при значительном увеличении числа тестов, число выявленных случаев заражения осталось в пределах однозначного числа. По его мнению, это признак того, что циркулирование коронавируса в Грузии снизилось до минимума.

Гамкрелидзе подчеркнул, что это не является поводом для того, чтобы перестать соблюдать рекомендации минздрава и начать проводить массовые мероприятия.

Напомним, в Грузии 2 июля выявили восемь случаев заражения коронавируса. Семь из них были у людей, прибывших из-за границы.

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