Москва, , 13:49 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил генеральному прокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации с задержанием бизнесмена Дмитрия Зотова, входившего в так называемый «список Титова». Об этом сообщил 2 июля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков отметил, что бизнес-омбудсмен Борис Титов проводит последовательную работу, позволяющую вернуться в Россию лицам, которые ранее были вынуждены покинуть страну. Он подтвердил, что Зотов вернулся в Россию в рамках договорённостей, но теперь он арестован.

«Действительно, есть поручение президента разобраться с этой ситуацией», — подтвердил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Титов составил список бизнесменов, фигурирующих в российских уголовных делах и проживающих за границей. Участники списка хотят вернуться на родину при условии, если их не будут здесь заключать под стражу.

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