Вильнюс, , 13:44 — REGNUM За минувшие сутки на территории Литвы было выявлено семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 2 июля сообщает сайт правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Таким образом, общее число зафиксированных в Литве подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией стало составлять 1 825.

Кроме этого, сообщается, что на сегодняшний день в стране 1 536 человек вылечились от COVID-19 при 78 скончавшихся пациентах.

Также уточняется, что истекшие 24 часа в стране было проведено 4 219 тестов на SARS-CoV-2, а их общее число составляет 432 457.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Ирана было выявлено 2652 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.