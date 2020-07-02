Нарьян-Мар, , 13:33 — REGNUM Перспектива объединиться с Архангельской областью стала основной причиной протестного голосования по поправкам к Конституции в НАО, считает депутат окружного собрания Михаил Райн (КПРФ).

«Проголосовав против поправок к Конституции, жители округа выразили недоверие действующей власти, которая в мае выступила с авантюрной идеей по слиянию НАО с Архангельской областью. И еще надо вести речь о том, что власть получила реальную оценку своей деятельности. По сути, ей вынесен вотум недоверия. По моему мнению, в данной ситуации врио губернатора НАО должен уйти в отставку», — заявил Райн корреспонденту ИА REGNUM.

Как сообщало ИА REGNUM, против поправок в НАО высказались 12 074 человека, это 55,9% проголосовавших избирателей.