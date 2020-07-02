Махачкала, , 13:31 — REGNUM Одобрение поправок к Конституции РФ означает поддержку сформованной президентом политики, ориентированной на интересы человека. Такое мнение высказал глава Дагестана Владимир Васильев в ходе встречи с председателем избиркома республики Магомедом Дибировым.

«Спасибо нашим гражданам за активную позицию, и тем, кто проголосовал «за», и тем, кто «против». «За» — означает, что мы идем правильным путем, политика которую сформировал наш президент, политика, ориентированная в первую очередь на интересы человека. <…> Тех, кто высказался против, мы постараемся включить в процесс работы», — цитирует Васильева пресс-служба главы и правительства региона.

По данным избиркома Дагестана, явка в республике составила 89,99%. Поправки к Конституции в регионе поддержали 89,19% проголосовавших, против обновления основного закона страны выступили 10,24% избирателей.

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