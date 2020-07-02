Дамаск, , 13:30 — REGNUM Около 30 беженцев вернулись в Сирию с территории Ливана за истекшие сутки. Об этом 2 июля сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, обнародованного на странице Минобороны РФ в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» и «Телль-Калах» возвратились 28 беженцев», — говорится в бюллетене и уточняется, что в данное число входит 8 женщин и 15 детей.

Также указывается, что за истекшие сутки в Сирию с территории Иордании через пропускной пункт «Насиб» беженцы не возвращались.

Кроме этого, сообщается, что общее число вернувшихся в Сирию из Ливана беженцев на сегодняшний день составляет 186 103 человека, в число которых входит 55 970 женщин и 94 640 детей.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 1 июля стало известно, что президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что боевики в Сирийской Арабской Республике должны быть окончательно нейтрализованы.