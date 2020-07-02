Саратов, , 13:41 — REGNUM На территории охотничьих угодий Саратовской области с 1 июля по 31 августа разрешена добыча степного сурка. Об этом информирует пресс-служба регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

Уже выдано 289 разрешений на охоту на сурков, каждое из которых предполагает добычу четырех особей. В связи с эпидемиологической ситуацией выдачу разрешений осуществляли в муниципалитетах у инспекторов. По выданному разрешению охотиться можно до 10 дней. Разрешение допускает проводить охоту в определенном месте. Его стоимость составила 890 рублей (650 рублей — пошлина и 240 рублей — сбор).

Инспектора комитета охотничьего хозяйства на регулярной основе будут проводить рейды по соблюдению правил охоты. Так, за первый день допуска к добыче степного сурка осуществили 18 рейдов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Саратовской области в охотничьих угодьях отстрелят в 2020 году 2363 особи кабанов.

Читайте также: В Саратовской области с 19 июня разрешили охоту на диких кабанов