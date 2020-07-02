Тбилиси, , 13:27 — REGNUM Выпускникам школ, у которых перед экзаменами поднимется температура, нужно заранее пройти ПЦР-тест на коронавирус. С таким обращением 2 июля выступил на брифинге руководитель Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство Report.

«Список мест, куда могут обратиться абитуриенты, обширен. Речь идет о сорока объектах. Ответ будет известен через 24 часа», — сказал Гамкрелидзе. Результаты тестирование нужно будет принести на экзамен.

Стоит отметить, что единые национальные экзамены в Грузии пройдут с 6 по 25 июля. Выпускникам тестирование на коронавирус в этот период обещали делать за государственный счет.

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