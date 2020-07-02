Тегеран, , 13:20 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана было выявлено 2 652 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом. Об этом 2 июля рассказала официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

По данным ведомства, в результате этого общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 в стране стало 232 863.

Также сообщается, что за прошедшие 24 часа от COVID-19 в Иране скончались 148 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 11 106.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 194 098 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Чили за прошедшие сутки выявили 3394 новых случая заражения коронавирусом.