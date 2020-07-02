Нижний Новгород, , 13:17 — REGNUM В Нижегородской области региональная Общественная палата сформировала беспрецедентный корпус наблюдателей, в состав которого вошли 13 317 человек. Об этом заявила глава ЦИК региона Маргарита Красилевская.

По ее словам, работа наблюдателей была обеспечена на всех этапах голосования.

1 июля, в основной день голосования, в Центризбирком области потупило три жалобы по вопросам соблюдения порядка голосования. По всем обращениям были проведены проверки в штатном порядке, влияющих на волеизъявление граждан нарушений обнаружено не было.

В связи с текущей эпидситуацией процесс голосования был организован особым образом. На каждом избирательном участке при входе находился антибактериальный коврик, участникам голосования измеряли температуру, гражданам выдавали маски, перчатки и одноразовые авторучки. Наблюдатели, журналисты и члены избиркомов также находились в масках и перчатках. Участники голосования соблюдали обязательную дистанцию. Каждый избирательный участок был оснащен антисептическими средствами, ручными и стационарными металлодетекторами. В помещениях участков проводилась ежедневная влажная уборка и дезинфекция, также обрабатывались автотранспортные средства, задействованные в работе комиссий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ приняли участие 1,904 млн жителей региона, таким образом, явка составила более 73,91%. Внесение поправок поддержали 1,505 млн граждан или 79,31% избирателей. Против проголосовали 382,8 тыс. человек или 20,16% от общего числа участников голосования.