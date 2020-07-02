Магас, , 13:17 — REGNUM В Ингушетии обработано уже 100% протоколов по голосованию об изменениях в Конституции РФ. По данным регионального избиркома, «за» проголосовали 152 992 жителя республики, что составило 87,5% от общего числа избирателей, наделенных правом голоса.

Против высказались 18 972 жителя или 10,85%. Таким образом, большинство жителей Ингушетии одобрили обновление Конституции. Недействительными оказались 2888 бюллетеней.

Как отметили в ЦИК Ингушетии, голосование в регионе прошло при высокой явке — в нем приняли участие 76,34% избирателей.

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