Пермь, , 13:17 — REGNUM Федеральный Роспотребнадзор разрешил Пермскому краю переход на второй этап коронавирусного режима, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека РФ Ирина Брагина отметила, что специалисты ведомства проанализировали динамику эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в регионе и считают возможным согласовать снятие ограничительных мер, соответствующих второму этапу.

Четыре дня подряд основные показатели для изменения ограничений в Прикамье соответствуют второму этапу. Коэффициент распространения болезни составляет на 1 июля 0,8 (норма — 0,8); охват тестированием населения — 166,1 на 100 тыс. населения в день (норма — не менее 90); коечный фонд свободен на 83,9%.

Примечательно, что с 1 июля, согласно губернаторскому указу, на территории края дали добро на возобновление работы торговых залов с непродовольственными товарами площадью до 800 квадратных метров и отдельных образовательных организаций. Возобновлена деятельность автошкол; компаний, оказывающих услуги по обучению иностранному языку; музеев и библиотек.

В настоящее время в России 19 регионов по ключевым показателям соответствуют второму этапу выхода из ограничительных мероприятий. Из них девять субъектов РФ перешли на второй этап снятия ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Прикамье может перейти ко второму этапу ослабления коронавирусного режима