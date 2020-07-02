Ростов-на-Дону, , 13:13 — REGNUM В Ростове-на-Дону в честь Дня семьи, любви и верности откроют летние читальные залы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 2 июля.

Реализация проекта «Книги. Люди. Впечатления», в котором принимают участие городские библиотеки, начнётся 8 июля в парке имени Горького, парке имени 1 Мая и зоопарке.

Читальные залы будут открыты по средам, пятницам и выходным дням с 10:00 до 13:00 мск и с 15:00 до 18:00 мск. Работу зон отдыха будут сопровождать тематические мероприятия.