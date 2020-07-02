Орел, , 13:11 — REGNUM 35 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено за минувшие сутки в Орловской области, данные 2 июля опубликовал федеральный оперативный штаб.

Также за сутки в регионе три человека с ранее подтверждённым заражением коронавирусом выписаны с выздоровлением. Новых летальных исходов не зарегистрировано.

Всего за период пандемии в Орловской области подтверждено 4579 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2911 из них. Скончались 66 человек с положительными тестами на коронавирус.