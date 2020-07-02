Нур-Султан, , 13:10 — REGNUM Тест на коронавирус первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева показал отрицательный результат. Об этом 2 июля написал пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай на своей странице в Twitter.

По его словам, Назарбаев по совету врачей остается на самоизоляции и продолжает работать дистанционно. Кроме того, бывший глава государства уделяет время прогулкам на свежем воздухе, отметил Укибай.

Напомним, 18 июня в пресс-службе первого президента Казахстана сообщили, что у 79-летнего Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус. Он продолжил работу в дистанционном режиме.

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