Махачкала, , 13:10 — REGNUM Избирательная комиссия Дагестана не выявила серьезных нарушений при проведении на территории региона голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом 2 июля в ходе встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым сообщил председатель избиркома республики Магомед Дибиров.

По данными дагестанского избиркома, поправки к Конституции в регионе поддержали 89,19% проголосовавших, против обновления основного закона страны выступили 10,24% избирателей. Явка в республике составила 89,99%.

«Избирательная комиссия серьезно анализировала социальные сети и СМИ на предмет нарушений. <…> Нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан и поставить под сомнение результаты голосования, обнаружено не было», — цитирует Дибирова пресс-служба главы и правительства региона.

Он отметил, что на всех избирательных участках была обеспечена санитарная безопасность, имелись необходимые средства индивидуальной защиты. По его словам, за весь период подготовки к голосованию и непосредственно 1 июля в избирком республики не поступило ни одного письменного обращения о нарушениях процесса.

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