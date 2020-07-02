Нарьян-Мар, , 13:07 — REGNUM Большинство жителей Ненецкого автономного округ не поддерживают поправки к Конституции РФ. Об этом говорят итоги голосования.

Как сообщили ИА REGNUM в окружном избиркоме, против поправок высказались 12 074 человек, это 55,9% от общего числа проголосовавших избирателей. За поправки проголосовали 43,7% участников голосования.

Всего было выдано 21 879 бюллетеней, в ящиках содержалось 21 853 бюллетеня. Недействительным оказались 212. Количество избирателей в регионе — 37 490.

По данным избиркома, голосование прошло без нарушений, жалоб на его проведение не поступило.