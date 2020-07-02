Саратов, , 13:07 — REGNUM Губернатор Саратовской области Валерий Радаев 2 июля обратился к жителям региона и поблагодарил их за активное участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию страны.

Со слов главы, избиратели региона показали высокую активность, на участки приходили семьями. Губернатор поблагодарил всех за этот гражданский шаг и неравнодушное отношение, за проявление своей патриотической позиции и ответственность за судьбу страны. «Огромное спасибо всем, кто поддержал Саратов, чтобы ему присвоили звание города трудовой доблести, которого он достоин. Саратовская область сказала «да» поправкам в Конституцию, проголосовала за будущее нашей Родины», — резюмировал свое обращение Валерий Радаев.

ИА REGNUM ранее сообщало, за внесение изменений в Конституцию РФ проголосовали 82,24% (1 млн 187 тыс. 697 человек) избирателей Саратовской области.

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На выборах президента РФ в 2018 году явка избирателей составила почти 66,5%.

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