Томск, , 13:01 — REGNUM За сутки в Томской области подтверждено 57 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 2 июля в региональной администрации.

У 12 человек диагностирована пневмония, у 20 — признаки ОРВИ, у 25 нет симптомов.

За сутки контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 55 человек. Умерли три пациента с коронавирусом. По словам томского вице-губернатора по социальной политике Ивана Деева, они входили в группу риска. У всех троих была хроническая сердечная недостаточность. У одного пациента в анамнезе была ишемическая болезнь сердца и инфаркт, у другого — ишемия головного мозга и хроническая обструктивная болезнь лёгких. Третий пациент страдал гипертонией, у него был сахарный диабет.

Таким образом, за весь период в Томской области скончались 17 пациентов с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля в Томской области было выявлено 2307 носителей коронавируса.

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