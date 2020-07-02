Москва, , 12:53 — REGNUM Правительство РФ направит 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест. Об этом 2 июля заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он рассказал, что одним из вопросов повестки является поддержка безработных, а также людей, оказавшихся на грани увольнения.

«Сегодня правительство рассмотрит выделение 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест», — сказал Мишустин.

По его словам, средства пойдут в регионы на частичное возмещение расходов на оплату труда. Службы занятости предложат вакансии «в строительстве, агропромышленном комплексе или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, а также в социальных службах по уходу за пожилыми людьми», рассказал глава правительства.

Дополнительная работа появится и для сотрудников, переведённых в режим неполной занятости.

Всего меры поддержки позволят помочь с работой более 80 тыс. гражданам страны.