Москва, , 12:59 — REGNUM Голосование по Конституции России на участках за рубежом удалось провести по схеме «один гражданин — один зачтённый голос». Об этом заявила 2 июля глава ЦИК Элла Памфилова в ходе брифинга в Москве.

Она сообщила, что протоколы голосования были представлены в кратчайшие сроки, вся информация вовремя поступила по спецканалам связи. Полученные данные позволят «вычислить злоумышленников» и тех, кто попытался «проверить систему на прочность», добавила Памфилова.

Председатель ЦИК подчеркнула, что результаты были приведены к единому знаменателю: один гражданин — один зачтённый голос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил о единичных попытках дискредитировать процедуру голосования по Конституции за рубежом.

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