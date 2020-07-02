Челябинск, , 12:47 — REGNUM В Челябинске 24-летний горожанин осуждён за убийство своей знакомой 22-летней девушки. Приговор вынес Калининский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

По данным следствия, преступление было совершено в ноябре 2018 года. В подъезде дома на проспекте Победы он нанёс ей ножевые ранения. Поводом стал конфликт.

Суд назначил убийце 9 лет 6 месяцев в колонии строгого режима. Также в пользу родителей погибшей с него взыскано по 700 тыс. рублей морального вреда и расходы на погребение в сумме 88 750 рублей.