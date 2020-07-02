Майкоп, , 12:48 — REGNUM Граждане, одобрившие поправки к Конституции РФ, проголосовали за достойное будущее страны и сохранение традиционных ценностей, считает глава Адыгеи Мурат Кумпилов. По его мнению, высокая явка в республике говорит об уровне поддержки президента Владимира Путина.

По данным избиркома Адыгеи, поправки к Конституции в республике поддержали 84,55% участников голосования, против этой инициативы выступили 14,66% избирателей. Явка в регионе составила почти 82%.

«Люди проголосовали за достойное и безопасное будущее нашей страны, за сохранение традиционных ценностей, социальных гарантий и достижения, которые они хотят передать своим детям. Активное голосование по всей Адыгее демонстрирует сплоченность жителей, высокий уровень поддержки президента РФ Владимира Путина», — цитирует Кумпилова пресс-служба главы и правительства региона.

Как сообщало ИА REGNUM, сам глава Адыгеи участие в общероссийском голосовании принял 25 июня — в первый день открытия избирательных участков. Для этого он посетил участок, расположенный во дворце спорта «Якуб Коблев» в Майкопе.

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